Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "mümin" cevabı /08 Ekim 2020 13:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "mümin" cevabı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan ekonomik sıkıntılar yaşayanlar için "Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert cevap...

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) atlatan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti. İki lider, görüşme sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu ve Babacan bir muhabirin “Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik sıkıntılar yaşayanlar için ‘Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir’ dedi. Bu sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

Kemal Kılıçdaroğlu: Mümin alçakgönüllüdür. Mümin kul hakkı yemez. Mümin, bu ülkede yatağa aç giren çocuklar var ise Saray’da oturmaz. Bir insanın söylemiyle eyleminin örtüşmesi gerekiyor. Söylemi farklı yaşam tarzı farklıysa orada riya vardır, ikiyüzlülük vardır. Dolayısıyla Erdoğan’ın söylemlerinin ciddiye alınacağını düşünmüyorum.

Ali Babacan: Hükûmetlerin görevi, vatandaşlarımızdan yokluk karşısında sabretmesini istemek değil, mümkün olduğunca en yüksek refah sevisini sunmaktır. Bunu yapamayıp da yokluğa karşı sabredin diye nasihatte bulunmak bir hükûmetin görevi değildir diye düşünüyorum.
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