Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü /06 Mart 2020 23:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili Putin ile Rusya'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini" belirtti. 

Yunanistan sınırındaki sığınmacı sorununa değinen Erdoğan, 'Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağını açıklamasının, uluslararası hukukun ve AB kurucu anlaşmasındaki değerlerin açık ihlali olduğuna' işaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye ile AB arasında göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini' de ifade etti. 
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