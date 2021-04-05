Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha iyisi için imkan bulana kadar Montrö'ye bağlılığımızı sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TSK’deki cübbeli general ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapan 103 emekli amiral ile ilgili ilk açıklama geldi.





Erdoğan, ortak bildiriye ilişkin "Kesinlikle art niyetli bir girişimdir" dedi.





Erdoğan, "cübbeli sarıklı amiral" görüntülerine ilişkin de "Münferit bir hadise" açıklamasında bulundu.





Bildiri sonrası Cumhurbaşkanı başkanlığında Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantı iki saat 10 dakika sürdü.





Erdoğan, şunları söyledi:





"Bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle art niyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek siyasi bir tartışma konusunda darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir.





Buna ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, seçilmiş yönetimi darbeyle tehdit eden cümleleri kapsamaz.





Gereken her tedbiri uygulayacağız.





Ülkemizde yapılan tüm darbelerin, vesayetin, Milli İrade üzerinde kurduğu tahakküm çabalarının hepsi, demokrasi karşıtı tüm bildirilerin özellikle arkasında yer alan bir zihniyet bu defa da safını aynı istikamette belirlemiştir.





Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir."