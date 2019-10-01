Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yüzde 50+1 çarkı

Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nın açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclisten ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi törenle uğurladı.





Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Eski bakanlardan Faruk Çelik'in ortaya attığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘Yüzde 50+1' zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik tartışmalara değinen Erdoğan, bu konuda bir çalışma yaparak Meclis'e getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Erdoğan “Bu durum bir anayasa değişikliği gerektiriyor. Dolayısıyla konuşma yeri Meclis'tir. Ön hazırlığımızı buraya getirebiliriz. Onun için iktidarıyla, muhalefetiyle el ele vererek bunu gerçekleştirebiliriz” şeklinde konuştu.





FARUK ÇELİK NE DEMİŞTİ?





AKP’nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulunmuş ve “İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye’yi yorar” demişti.