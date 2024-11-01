Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı; Özel'den ilk açıklama geldi! /01 Kasım 2024 22:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan dava açtı; Özel'den ilk açıklama geldi!

CHP Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ve Ekrem İmamoğlu'na açtığı dava ile suç duyurusu hakkında konuştu. Özel, "Sayın Erdoğan'ın gücüne gitmiş, zoruna gitmiş. Ne söylediğim ortada. Mağdur olan Esenyurt ve Cumhuriyet Halk Partisi değilmiş gibi kendisine bir mağduriyet devşirmeye çalışıyor. Taktik bir hamledir, bu taktik hamleleri Erdoğan'dan çok gördük. Aldanmayız, oyuna gelmeyiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından yaptıkları konuşmada kendisine yönelik sözleri gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Erdoğan, CHP lideri hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'iftira' suçlarından da suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkan Özgür Özel İstanbul'da yapılan kapalı grup toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın kendisine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı dava hakkında konuşan Özel, şunları söyledi:

'BU KAPASİTE HİTLER'DE OLSA...'

Sayın Erdoğan'ın bu kapasitesi Hitler ve ekibinde olsa, dönecekler Berlin'e Rus ordusu girerken koşacaklar toplama kamplarında tuttuklarına diyecekler ki; 'Gün birlik ve beraberlik günüdür. Hepimiz aynı gemideyiz. Hep beraber Almanya'yız.' Kardeşim, gücü eline geçirdiğinde düşman hukuku uyguluyorsun, güç elinden gittiğinde veya bir risk gördüğünde 'Hadi hep beraber Türkiye olalım' diyorsun. Burada bir samimiyet yok.

'BU HAMLELERİ ERDOĞAN'DAN ÇOK GÖRDÜK'

Ben meseleleri kişiselleştirmemeye, hakaret etmemeye devam edeceğim. Kötü söz duyduysak da cevabını vermiyoruz çünkü milletimiz kavga istemiyor. Sayın Erdoğan'a bir rapor var ulaşmış, AK Partililer söylüyor; 'Efendim normalleşme CHP'ye yarıyor.' CHP'nin 1'inci parti olmasının, bizim siyaset üslubumuzun yumuşak olduğuna dair bir şeyler söylüyorlar. Aslında en sert eleştirileri yapıyoruz ama kelimelerimizi seçerken hakaretten, küfürden uzak duruyoruz. Bunun bize yaradığını söylüyorlar ve bizi normalleşme sürecinin dışarısına çıkarmak için adımlar atıyorlar. Hakaret duymadan duymuş gibi yapıp, dünkü konuşmadan hakaret çıkarıp sanki mağdur eden o değilmiş, mağdur olan Esenyurt ve Cumhuriyet Halk Partisi ve adayına oy verenler değilmiş gibi kendisine bir mağduriyet devşirmeye çalışıyor. Taktik bir hamledir, bu taktik hamleleri Erdoğan'dan çok gördük. Aldanmayız, oyuna gelmeyiz. Biz milletimizin takdir ettiği çizgide doğru, özgüvenli ve halkın temel sorunlarına odaklanan siyasetimizi sürdüreceğiz."
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