Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili suç duyurusu /07 Haziran 2022 19:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili suç duyurusu

İzmir Barosu yönetiminin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.

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İzmir Barosu, partisinin TBMM grup toplantısında Gezi Direnişi'ne katılanlar için kullandığı "Bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle caminin içini pislemişti, bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük” sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir Barosu üyesi avukatlar ve yurttaşlar, suç duyurusu dilekçelerini toplu şekilde İzmir Adliyesi'nde teslim etti.

İzmir Adliyesi C Blok kapısı önünde bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Kendisini ülkenin sahibi sanıyor. Kimse ses çıkarmayacak, kimse itiraz etmeyecek, kimse karşı çıkmayacak sanıyor. Bizi hain, vandal, eşkiya, terörist, çürük ya da sürtük sananlara üzücü bir haberimiz var; biz, bunların hiçbiri değiliz, biz halkız, halkın kendisini ve mücadelesini temsil ediyoruz. Hiçbir şansınız yok, gideceksiniz. Biz Gezi’ciyiz siz gidici…” dedi.
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