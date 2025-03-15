Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder ne konuştu? /15 Mart 2025 18:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder ne konuştu?

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeşil ışık yakmasının ardından, heyetin yapacağı ziyaretin tarihine dair açıklamalarda bulundu. Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırrı Süreyya Önder’e tarih olarak Ramazan Bayramı sonrasını işaret ettiğini ifade etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan süreç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte ‘kendinizi feshedin’ çağrısıyla yeni bir boyut kazanmıştı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN HEYETLE İLK TEMAS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmralı heyetine dair “Randevu isterlerse veririm” açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde verilen iftarda DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder’le yaptığı ayak üstü sohbet dikkat çekmişti.

DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, sürecin geldiği noktaya ve sonrasında atılması beklenen adımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

‘CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞÜRSENİZ İYİ OLUR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacakları görüşmenin sürece katkı sağlayacağını dile getiren Buldan, terör örgütü lideri Öcalan’ın da kendilerine "Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yapmanız, düşüncelerimi, süreci kendisiyle paylaşırsanız iyi olur" dediğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI İLE SIRRI SÜREYYA ÖNDER NE KONUŞTU?

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Randevu isterlerse veririm” sözü üzerine kendilerinin de harekete geçtiklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder arasında TBMM’de verilen iftar yemeğinde geçen ayaküstü sohbette neler konuşulduğunu da açıkladı.

HEYET ZİYARETİ NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede Önder’e “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur. Bayramdan sonra daha rahat bir araya geliriz, otururuz. Çünkü bazı hazırlıklarımız var” dediğini açıklayan Buldan, görüşmenin tarihinin bun nedenle bayram sonrasına kaldığını ifade etti.

Buldan, hazırlıkların içeriğini henüz bilmediklerini not düşerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu cümlelerinin ardından görüşmenin tarihinin daha netleşmediğini ancak bayramdan hemen sonra İmralı heyeti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceklerini belirtti.
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