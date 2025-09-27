Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç Netanyahu çıkışı /27 Eylül 2025 20:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilginç Netanyahu çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sert biçimde eleştirdi. Erdoğan, Binyamin Netanyahu ve kabinesinin “soykırım”la suçlandığını söyleyerek derhal yargılanmaları ve uluslararası düzeyde caydırıcı yaptırımlar uygulanması çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında uluslararası sistemin işlevsizleştiğini ve küresel barış ile güvenliğin yerini çatışma ve istikrarsızlığa bıraktığını vurguladı. Birçok uluslararası mekanizmanın çözümün parçası olması gerekirken sorunun parçasına dönüştüğünü belirtti.

Erdoğan Bosphorus Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgesindeki acılara duyarsız kalmayacağını; tarihsel olarak yardım çağrısına kayıtsız kalmadıklarını, bölgenin istikrarı için çaba gösterdiklerini söyledi. Gazze, Yemen, Suriye, Sudan ve Somali’de yaşanan insanlık dramlarının Türkiye’yi derinden etkilediğini dile getirdi.

GAZZE’DE AÇLIK: KİTLE İMHASI OLARAK KULLANILIYOR

Cumhurbaşkanı, Gazze’de açlığın “kitlesel imha silahı” gibi kullanıldığını iddia etti; sivillerin büyük acılar çektiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Yardım gönderme çabalarına dikkat çekti ve Sumud Filosu’nun (umuda yardım götüren gönüllü filosu) desteklendiğini belirtti.

NETANYAHU VE KABİNESİ YARGILANMALI

Erdoğan, “Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı. Filistin’in tanınmasının önemine değinerek, İsrail durdurulmadan tanımanın tek başına çözüm sağlamayacağını savundu.

Cumhurbaşkanı, uluslararası düzeyde caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti; spor turnuvalarından men edilme gibi adımlar dahil olmak üzere farklı yaptırım seçeneklerinin değerlendirilebileceğini söyledi. İspanya’nın aldığı kararlara atıf yaparak Türkiye’nin ilgili kurumlarının bu konuyu değerlendireceğini iletti.

Erdoğan, zalimlerin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı olduğunu belirterek sözlerini sonlandırdı; Türkiye’nin barış, istikrar ve adalet için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
