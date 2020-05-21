Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan maskeli olarak görüntülendi /21 Mayıs 2020 23:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan maskeli olarak görüntülendi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninin ardından makam aracında görüntülenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da maske taktığı görüldü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makam aracında maske takması dikkat çekti. Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninin ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.

Başakşehir'deki hastaneden çıkan Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
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