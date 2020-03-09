Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'dan ne istedi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada 'Türkiye NATO’ya NATO da Türkiye’nin gücüne güç katıyor. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeden karşılanması bu bakımdan daha önemlidir' diye konuştu.





sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.





Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir" dedi.





Erdoğan şunları söyledi:





- "Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur."





- "Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz."





- "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır."





- "Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir."





– "Türkiye NATO’ya NATO da Türkiye’nin gücüne güç katıyor. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeden karşılanması bu bakımdan daha önemlidir.”





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Biraz önce çok ciddi durumu görüştük" diyerek Erdoğan'la İdlib konusunu görüştüklerini belirtti. Stoltenberg şunları söyledi:





- "İdlib’deki ateşkes devam ediyor ve geçmiş günlerdeki şiddet konusunda azalma gördük. Türkiye, buradaki şiddet olaylarından en fazla etkilenen ülkedir."





- "Türkiye’ye hava ve deniz desteği veriyoruz. NATO, daha önceden 5 milyar dolarlık bir yardımda bulunmuştur."





- "Herhangi bir ayrım yapılmaksızın Esad ve Rusya tarafından yapılan bombardımanlar insani bir felakete yol açmıştır. Türkiye ağır bir yük taşıyor. Türkiye uzun vadeli bir çözümün bulunmasında üzerine düşen görevi yapmalıdır. NATO, bundan sonra üzerine düşen rolü oynamaya devam edecektir."





- "Erdoğan’la birçok konuyu daha görüştük. NATO halen müttefikler arasında bir platform olmaya devam ediyor."





Erdoğan akşam saatlerinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.



