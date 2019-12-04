Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü /04 Aralık 2019 22:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir görüşme yaptı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Miçotakis yaptığı açıklamada görüşmede ‘her mesele’yi sunduğunu söyledi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre NATO Zirvesi kapsamında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün ABD Başkanı Trump ve İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.

Kathimerini’nin haberine göre Miçotakis görüşmede “Türkiye’nin son eylemlerinden doğan her meseleyi sunduğunu” söyledi. Miçotakis görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada iki tarafın da anlaşmazlıklarını not ettiklerini ancak savunma bakanlıklarının “güven-inşası üzerine görüşmelerini sürdürmesinde” anlaştıklarını söyledi.

Türkiye ile ilişkilerinde şimdiye kadar zorlukların yaşandığını ve yaşanmaya devam edeceğini belirten Miçotakis “ancak iki tarafın iyiniyetli yaklaşımları sürdüğü sürece eninde sonunda bu zorlukların üstesinden gelineceğine inandığı”nı söyledi.

Kathimerini’nin haberine göre Miçotakis Erdoğan’a Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın yasal olarak geçersiz olduğunu ve bölgedeki ilişkileri daha karmaşık hale getirdiğini söyledi. Görüşmede göçmen konusunun da gündeme geldiği, Miçotakis’in 2016’da AB ile Türkiye arasında varılan göç mutabakatına desteğini yinelediği belirtildi.
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