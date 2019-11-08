Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adası' davasında kötü haber

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Man Adası belgelerine ilişkin sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üç ayrı davada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 360 bin TL, aile bireylerine ise 334 bin TL olmak üzere toplamda 694 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmesine ilişkin kararların kaldırılmasına hükmetti.





'HUKUKA AYKIRI'





Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre dosyayı yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderen istinaf dairesi, bozma gerekçesinde Kılıçdaroğlu’nun avukatının reddi hakim talebinin değerlendirilmemesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Bu karar sonrasında İstanbul’daki üç ayrı mahkeme, reddi hakim taleplerinin değerlendirilmesi için dosyayı bir üst mahkemeye göndermek zorunda.





NE OLMUŞTU?





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017’de partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’nda bulunan Bellway şirketinin yurt dışında bulunan hesabına para gönderdiğini iddia etti. “Senin çocuklarının yurtdışı hesaplarına gönderdiği milyonlarca dolar para var mı” diye soran Kılıçdaroğlu, “Sevgili Erdoğan, çocuklarının, eniştenin, dünürünün, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün yurtdışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun? Bunun cevabını bekliyorum. Sen misin yerli milli, bn miyim yerli ve milli?” dedi. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu sözlerden dolayı Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a 150 bin TL; kızları Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan, oğulları Bilal Erdoğan, Burak Erdoğan; kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürleri Sadık Bayraktar, Osman Ketenci, Orhan Uzuner ve Özdemir Bayraktar, eniştesi Ziya İlgen’e ise toplamda 205 bin TL ödemeye mahkum etti.





İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi ise Kılıçdaroğlu’nu 28 Kasım 2017’deki partisinin grup toplantısında benzer bir konuşma nedeniyle tazminata mahkum etti. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 110 bin TL, diğer yakınlarına ise 87 bin TL ödemesine karar verdi.





İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi de 5 Aralık 2017’de Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenen “Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması”ndaki konuşmasından dolayı Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a 100 bin TL, akrabalarına ise 42 bin TL ödemesine hükmetti.





Her üç mahkemedeki duruşmada, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, hakimlerin tarafısız davranmadığı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulunmuş, ancak mahkeme bunu kabul etmemişti. Çelik de, mahkemeyi, cübbesini çıkararak terk etmişti.





"HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ İHLALİ"





Avukat Çelik, reddi hakim taleplerinin gereği yerine getirilmediği gerekçesiyle her üç davayı da istinafa taşıdı. Dosya bu nedenle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin önüne geldi. İncelemesini yapan daire, 3 davada da usul hükümlerine uyulmadığı gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyaların yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Üç tazminat kararının kaldırılmasına hükmeden daire, “reddi hakim talebiyle ilgili kanunda öngörülen emredici prosedürün usule uygun olarak yerine getirilmediğini, bu durumun hukuki dinlenilme hakkının ihlali mahiyetinde olduğunu” vurguladı.





Karar uyarınca 3 dosya da ilgili yerel mahkemeye gönderilecek. Avukat Çelik’in reddi hakim talepleri, yerel mahkemelerdeki bir üst mahkemece karara bağlanacak. Reddi hakim talebinin kabul edilmesi durumunda ise, tazminata hükmeden 3 mahkemeye de yeni hakim atanacak ve davalar yeniden görülmeye başlanacak.





"DİLERİZ Kİ GEREKLİ DERSİ ÇIKARIR"





Kararı değerlendiren Avukat Celal Çelik, “O süreçte tüm taleplerimiz o hakimlerce reddedilip tazminatlara karar verilmiştir! Ancak o aşamada dahi o hukuksuz kararların yok hükmünde olduğunu, nihayetinde bunun ve haklılığımızın açığa çıkacağını ifade etmiştik. Gelinen süreçte de haklılığımız, istinaf tarafından tespit edilerek hukuksuz mahkeme kararları ortadan kaldırılmıştır. Açıkçası baskı altındaki yargı, Erdoğan’a iyi bir ders vermiştir. Dileriz ki bundan sonra Erdoğan, gerekli dersi çıkarır ve yargıyı emellerine alet etmekten kaçınır!” dedi.





ERDOĞAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:





"Davalı sıfatını koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine bozma kararı verildiği yönündeki kamuoyunu yanıltıcı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu minvalde yerel mahkemeler tarafından verilen kararlara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından usule ilişkin bir bozma kararı verilmiş olup dosyanın esası incelenmemiştir. Yerel mahkemede açılan ve müvekkillere atılan iftira yollu hareketlere ilişkin kazanılan tazminat miktarları vekil sıfatıyla icraya konulmuş olup, yatırılan tazminat miktarları icra dosyasında depo edilmiştir."





Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usuli eksikliklerin giderilmesi nedeniyle verilen bozma kararının dosyadaki davalı tarafından işlenen haksız fiil tazminat miktarına ilişkin olmadığını belirten Özel, verilen kararın sadece usuli yönden bir bozma kararı olduğunu söyledi.