Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ucuz adam' diyen İlyas Salman'a hapis cezası

Sinema ve tiyatro sanatçısı İlyas Salman, üç yıl önce BirGün gazetesine verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Salman'ın cezası 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.





İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada İlyas Salman'ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı hazır bulundu. Duruşmada savcı, Salman'ın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı da savcılığın mütalaasına katıldıklarını belirterek Salman'ın cezalandırılmasını talep etti.





DW Türkçe'nin haberine göre savcılık, Salman'ın "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.





Sanatçı İlyas Salman'ın avukatı Selen Sınmaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) geçmişte verdiği ilgili kararları hatırlatarak davanın düşürülmesini talep etti. Sınmaz, "AİHM, Türk Ceza Kanunu'nda 'hakaret' suçunun iki farklı yerde, TCK 125 ve 299 maddelerde düzenlenmesini hukuka aykırı bulmuş, müvekkilin yargılandığı TCK 299. maddesinin diğer vatandaşlara ayrımcılık olduğunu belirtmiş ve 'iç hukukunuzu düzeltin' demiştir. Öncelikle davanın düşürülmesini yahut müvekkilin derhal beraatını istiyoruz" dedi.





İlyas Salman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söyledi?

Mahkeme, "cumhurbaşkanına hakaret" suçunun işlediğini sabit bularak Salman'a önce 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Bu ceza, Salman lehine önce 11 ay 20 gün hapse indirildi ardından 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.





Salman Ağustos 2022'de Birgün'de yayınlanan röportajında "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" sorusu üzerine, "Tayyip'i (Erdoğan) dert ediyorum mesela en çok... Ben Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam" ifadelerini kullanmış, peşinden "Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum" demişti.