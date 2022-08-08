Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:







Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum.





