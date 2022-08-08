Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aşure Günü mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
Birlik ve beraberliğin simgesi olan #AşureGünü’nün ve muharrem ayının İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum.
Şehadetinin seneidevriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum.