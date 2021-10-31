Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdi. G-20 Liderler Zirvesi sona ererken, Erdoğan sürece dair açıklamalarda bulundu.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:





Uluslararası gündeme katkıda bulunduk. Son 2 gündür gerçekleştirdiğimiz zirve toplantısında bu çalışmalarımızı nihayete erdirdik. G20 Roma zirvesinin tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum.





Salgının olumsuzluklarının hissedilmeye devam edildiği dönemde ekonomilerimizin dayanıklılığını artıracak politikaları ele aldık. Ekonomilerimiz hala ciddi meydan okumalarla karşı karşıya. Özellikle emtiya fiyatlarda ve borçluluk oranlarında artışlar yaşanıyor.





Tedarik zincirinde meydana gelen kırılmaların olumsuzluk yansımalarını boş kalan market rafları ve uzayan benzin kuyruklarında görüyoruz.





Tüm bu gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Uygulamaya geçirdiğimiz destek ve teşvik paketleri ile halkımızın tüm kesimlerinin yanında olduk. Kendi ekonomimizi geliştirme yanında küresel istikrarsızlığın önüne geçilmesinde katkıda bulunmak için çalışıyoruz.





SORU-CEVAP





SURİYE AÇIKLAMASI





Şüphesiz Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Ve bu konularda bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Dışişleri Bakanlarımızın karşılıklı sıkı irtibat halinde olmaları konusunda, savunma bakanlarımızın bu noktadaki ilişkilerini gündeme getirdik. Bugüne kadar olan süreç böyle devam etmeyecektir.





AFGANİSTAN GÜNDEMİ





Afganistan konusu gündeme geldi. Brüksel görüşmesinde, Hamid Karzai Havalimanı gündemimizdeydi. Öyle gelişmeler oldu ki, biz askerimizi çekmek durumunda kaldık. Türkiye, Katar gibi, bunu yanında Taliban nasıl bir tavır ortaya koyacak? Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Şu anda tabii Taliban bizlerle Afganistan'daki büyükelçiliğimizde bizlerle görüşmelerini yapıyorlar. Ne gibi adımlar atacağız, bunları zaman gösterecek. Kadınlara yönelik eğitim anlayışı nasıl gelişecek? Bizim sosyolojik yaklaşımız ile Taliban'ın yaklaşımı ne kadar örtüşecek? Buna göre de adımlarımızı atmış olacağız.





F-16 VE F-35 AÇIKLAMASI





Bu ortak mekanizmadan ifade edilen özellikle şu anda ekonomik ilişkilerde gerek bizim Hazine, Maliye Bakanlığı, gerekse ABD'nın Hazine, Maliye Bakanlığı, aynı şekilde Dışişleri Bakanlarımızın birbiriyle daha sıkı görüşmelerinin gereğini vurguladık. Bİden'la görüşmemiz dar kapsamlıydı. Bu dar kapsamlı görüşmede de F-35'ten kaynaklanan bizim 1.4 milyar dolar bir ödememiz vardı ve bu ödemeden hareketle bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Daha çok F-16'lar gündeme geldi. Elimizdekilerin modernizasyonu ve yeni F-16 verilmesi gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Biden'ın olumlu yaklaşımı gördüm.