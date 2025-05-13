Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: PKK'nın fesih kararı için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





'KRİTİK BİR EŞİĞİ AŞTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kritik bir eşikten geçildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Terörsüz Türkiye' hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak emin adımlarla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi tahkim etme amacıyla büyük bir samimiyetle hayata geçirdiğimiz 'terörsüz Türkiye' sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştık. Terör örgütü kendini feshetme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.





'KANDAN VE GÖZYAŞINDAN BESLENENLER KAYBEDECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan bu kararı Kuzey Irak, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını kapsayan bir karar olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Terörün ve şiddetin devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi. Kandan ve gözyaşından beslenenlerin kaybedeceğini, kazananın ise millet ve memleket olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, "Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır" diye konuştu.





'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPILACAK'

Önümüzdeki günlerde daha kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "İstihbarat teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız. Daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen gerekse yetkili arkadaşlarımız vasıtasıyla önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.







