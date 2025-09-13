Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma arkadaşı ve metin yazarıydı, hayatını kaybetti /13 Eylül 2025 10:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma arkadaşı ve metin yazarıydı, hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi. Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.
Günün Trend Haberleri

Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. 

Kılıç için çok sayıda AKP'li isim taziye mesajı yayımladı. 
