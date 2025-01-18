Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'heybesi'nden neler çıktı? İşte 'turpun büyüğü'... /18 Ocak 2025 11:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'heybesi'nden neler çıktı? İşte 'turpun büyüğü'...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyona ilişkin yaptığı açıklamada kullandığı “Daha turpların büyüğü heybede” sözünün perde arkasını, gazeteci Saygı Öztürk açıkladı. Öztürk, şu anda 51 ihale dosyasının savcılığın elinde olduğunu belirterek, yeni operasyonların masada olduğunu ifade etti.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha turpların büyüğü heybede” demişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz” diyerek tepki göstermişti.

İki isim arasında “Seçim düellosu mu başladı?” yorumlarının ardından Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Öztürk, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turpların büyüğü heybede” çıkışının yeni operasyonların sinyali olabileceğini işaret etti.

“51 İHALE DOSYASI SAVCILIĞIN ELİNDE”

Öztürk, yazısında şu ifadelerle durumu değerlendirdi: Cumhurbaşkanımızın “turpun büyüğü” dediği, 51 ayrı soruşturmayı ifade ediyor. Bu 51 soruşturma, yine belediyelere bağlı şirketlerde yapıldı. Bir kısmı Büyükşehir Belediyesi’yle, bir kısmı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda.

Şu anda 51 ihale dosyasının savcılığın elinde olduğunu belirten Öztürk "Cumhurbaşkanının “turpun büyüğü” dediği de bu dosyalar. İçeriklerine baktığınızda, belediyelerin büyük şirketleriyle ilgili ihaleler olduğunu görüyorsunuz" dedi.

Öztürk, 51 dosyanın ilerleyen dönemlerle en çok tartışılacak konular arasında yer alabileceğini ifade etti.
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