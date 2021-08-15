Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan'ı terk etti

Pazar günü ülkeyi terk eden ve Tacikistan'a gittiği bildirilen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Facebook hesabından paylaştığı mesajda, "felaketi ve kan dökülmesini önlemek için" Afganistan'dan ayrıldığını açıkladı.





"Zor bir tercihle" karşı karşıya kaldığını belirten Gani, nerede olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.





Ülkeyi terk ettikten sonra yaptığı ilk açıklamada Gani, Kabil'de milyonlarca kent sakinini tehlikeye atacak şekilde Taliban ile çatışmalardan kaçınmak amacıyla gittiğini söyledi.





Gani, 2014 ve 2019'da iki kez cumhurbaşkanı seçildi.





Eski bir teknokrat ve ülkenin en ünlü akademisyenlerinden olan Gani, Afganistan'daki Paştu çoğunluğa mensup.





Gani, 2014'te yabancı birlikler Afganistan'dan çekilmeye başladığında göreve başladı.





Taliban ile barış görüşmelerine de önderlik eden Gani'yi Taliban "ABD'nin kuklası" olarak değerlendiriyordu.





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