Samanyolu Haber /Dünya / Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan'ı terk etti /15 Ağustos 2021 23:26

Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan'ı terk etti

ABD öncülüğündeki NATO kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ilerleyişini hızlandıran Taliban güçleri başkent Kabil'e de girdi. Gelişmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken Taliban savaşçılarının başkentteki cumhurbaşkanlığı sarayına girdiği belirtildi.

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Pazar günü ülkeyi terk eden ve Tacikistan'a gittiği bildirilen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Facebook hesabından paylaştığı mesajda, "felaketi ve kan dökülmesini önlemek için" Afganistan'dan ayrıldığını açıkladı.

"Zor bir tercihle" karşı karşıya kaldığını belirten Gani, nerede olduğuna dair bir bilgi paylaşmadı.

Ülkeyi terk ettikten sonra yaptığı ilk açıklamada Gani, Kabil'de milyonlarca kent sakinini tehlikeye atacak şekilde Taliban ile çatışmalardan kaçınmak amacıyla gittiğini söyledi.

Gani, 2014 ve 2019'da iki kez cumhurbaşkanı seçildi.

Eski bir teknokrat ve ülkenin en ünlü akademisyenlerinden olan Gani, Afganistan'daki Paştu çoğunluğa mensup.

Gani, 2014'te yabancı birlikler Afganistan'dan çekilmeye başladığında göreve başladı.

Taliban ile barış görüşmelerine de önderlik eden Gani'yi Taliban "ABD'nin kuklası" olarak değerlendiriyordu.

Taliban Savaşçıları saraya girdi

Al Jazeera, Taliban savaşçılarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın içinde olduğunu gösteren bir video paylaştı.

Videoda, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Afganistan'ı terk etmesinden birkaç saat sonra Taliban savaşçılarının sarayda dolaştığı görülüyor.
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