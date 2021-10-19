Samanyolu Haber /Dünya / 'Cumhurbaşkanı görev yapamaz durumda' /19 Ekim 2021 10:07

'Cumhurbaşkanı görev yapamaz durumda'

Çekya'da Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın tedavi altında tutulduğu askeri hastane, parlamentoya mektup göndererek cumhurbaşkanının sağlık sorunları nedeniyle 'görev yapmaya elverişli olmadığını' bildirdi.

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Zeman, parlamentonun alt meclisi seçimlerinden bir gün sonra 10 Ekim'de Çek başkentindeki askeri hastaneye kaldırılmıştı.

Çek Senatosu Sözcüsü Milos Vystrcil'e gönderilen mektupta, cumhurbaşkanının çalışamayacağı ve hastalığının müddeti hakkında bir tahmin yapmanın mümkün olmadığı açıklandı. Vystrcil ayrıca, yarın toplanacak Senatoda Zeman'ın hastanede kaldığı süre zarfınca Cumhurbaşkanlığı görevine kimin vekalet edeceğinin görüşüleceği bilgisini de paylaştı.

Hastane daha önce Zeman'ın yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu ve durumunun stabil olduğunu, açıklamıştı. Zeman'ın hastaneye kaldırıldığı sırada çekilen fotoğrafları, politikacının bilincinin kapalı olduğu iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

Zeman’ın eşi Ivana Zemanova da Cumhurbaşkanının tedavisinin zaman alacağını söylemiş, gazetecilerden Cumhurbaşkanının sağlık durumu hakkında spekülasyonda bulunmamalarını rica etmişti.

Seçimler sonrası "kilit" isim

Ülkede 8-9 Ekim’de yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında Zeman’ın rolü önem arz ediyor.

Ulusal basında Zeman’ın yoğun bakımda tutulduğuna ilişkin haberlerin çıkması, kamuoyunda endişelere neden olmuştu.

Öte yandan ülke basınının, Cumhurbaşkanlığından edindiği bilgilere göre, Zeman'ın, şeker hastalığı ve bacağındaki sinirlerde oluşan rahatsızlıkları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Zeman, geçen ay da hastaneye kaldırılmış ve 6 gün tedavi görmüştü.
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