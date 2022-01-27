"Cumhurbaşkanı ile İmralı arasında kırmızı hat mı var?"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Öcalan’ın, Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız olduğu bir gerçek” sözlerine tepki gösteren Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onu yönetenler, kendisine savaş açmış bir teröristin posta güvercini olamaz” dedi.







‘DEVLETİ YÖNETENLER TERÖRİSTİN POSTA GÜVERCİNİ OLAMAZ’







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı televizyon programında kullandığı “Öcalan’ın, Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız olduğu bir gerçek” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Dervişoğlu, “Daha önce ‘Edirne’dekinden hesabı İmralı’daki soracak’ diyerek hükümlü teröriste iş taşere eden Sayın Cumhurbaşkanı, mevzuyu bir adım daha ileriye götürerek ‘Öcalan’ın, Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız olduğu bir gerçek’ değerlendirmesinde bulundu” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:





“Bizim öğrendiğimiz ve bildiğimize göre İmralı’daki terörist başı ile avukatları ve yakınları dahil görüşme trafiği oluşturamamaktadır. Bu bilgiler ve terörist başının görüş ve kanaatleri Cumhurbaşkanına nasıl iletilmektedir? Cani başının şu anki mevcut ziyaretçileri, görevlendirilmiş kuryeler midir? Yoksa daha tehlikelisi Cumhurbaşkanı ile İmralı arasında bir kırmızı hat mı vardır? Türk milletine ve onun milli birlik ve beraberliğine savaş açmış, elinde binlerce şehidimizin kanı bulunan bir caninin sözlerinin referans alınması ve siyasete malzeme kılınması, hangi aklın ve vicdanın ürünüdür? Bu izaha muhtaç sorulara cevap vermek yerine, her fırsatta muhalefete isnat, itham ve iftirada bulunmak devlet adamlığı ile asla bağdaşmaz. Herkes haddini bilmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onu yönetenler, kendisine savaş açmış bir teröristin posta güvercini olamaz.”







