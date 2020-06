Cumhurbaşkanı korumalarına takipsizlik çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada da takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.







Soylu kolluk kuvvetlerinin görevlerini hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak yerine getirdiklerini söyledi. CHP'li Candan Yüceer, "Adaletin sağlanmadığı her dosya yeni mağdurları da beraberinde getiriyor" dedi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı korumalarının darp ettiği Avukat Sertuğ Sürenoğlu’na ilişkin yöneltilen soru önergelerine 1 yıl sonra yanıt verdi.





CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in önergesini yanıtlayan Soylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdiğini açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen idari soruşturmada da ‘Dosyanın işlemden kaldırılması’ kararı verildi.





SOYLU, DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILDIĞINI SÖYLEDİ





Demirören ve Kalyoncu ailelerinin 13 Nisan 2019’da Çırağan Sarayı’nda yapılan düğününe kapatılan trafiğe itiraz ettiği için Cumhurbaşkanı korumaları tarafından darp edilen Avukat Sertuğ Sürenoğlu’na ilişkin dosyanın üstünün örtüldüğü ortaya çıktı.





Çırağan Sarayı otoparkında araç içinde dakikalarca darp edildiğini belirten Sürenoğlu’nun yaşadıklarına ilişkin Soylu’nun verdiği yanıtta, “Kolluk kuvvetleri görevlerini, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması ve devam ettirilmesi amacı ile kanunların kendisine verdiği yetkiye dayanarak, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak yerine getirmektedir. İlgili mevzuat, emir ve talimatlara aykırı olarak zor kullanma sınırlarını aştığı iddia edilen personel hakkında derhal gerekli soruşturmalar başlatılmaktadır” denildi.





Soylu yanıtında, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2019/66485 soruşturma numarasıyla başlatılan adli tahkikat neticesinde ‘Takipsizlik’ kararı verilmiştir. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 2019/4371 soruşturma numarasıyla yapılan idari tahkikat neticesinde ise ‘Dosyanın İşlemden Kaldırılması’ kararı verilmiştir” ifadeleri yer aldı. Soylu, CHP’li Yüceer’in Cumhurbaşkanlığı korumalarının orantısız şiddet uyguladığına ilişkin şikayet sayıları ve başlatılan idari ve adli soruşturma verileri hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı.





‘ŞİDDETİN ZEMİNİ YARATILIYOR’





Soylu’nun yanıtını değerlendiren CHP’li Yüceer, “Mesleklerinin onurunu korumaya çalışan Baro Başkanlarının Ankara girişinde nasıl darp edildiğini hep birlikte gördük. Mesleklerinin onurunu korumaya çalışan Baro Başkanlarının Ankara girişinde nasıl darp edildiğine hep birlikte tanıklık ettik. Soylu’nun yanıtı ile de bu şiddetin zemininin geçen yıl yaşanan ve üstü örtülen bu dosya ile yaratıldığını görmüş olduk. Biliyoruz ki, adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmek. Her seferinde soruşturmalar açılıyor, tepki dindiriliyor ama kısa süre sonra dosyalar bir bir kapatılıyor. Yaratılan bu cezasızlık kültürü yaşamımızın her alanında şiddetin artmasına neden oluyor. Adaletin sağlanmadığı her dosya yeni mağdurları da beraberinde getiriyor” dedi.