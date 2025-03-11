Cumhurbaşkanı maaşına düzenleme: 'Mağduriyet giderildi' denerek duyuruldu

Emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin karar dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklandı. Güler, emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emekli cumhurbaşkanlarının maaşları ile ilgili de açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlarının maaşları hakkında düzenlemeye gidildiğini söyleyen Güler, "Eski uygulamayı düzeltmiş ve mağduriyetleri ortadan kaldırmış olacağız" dedi.





'ŞU ANDA ÇOK DÜŞÜK BİR HALE GELMİŞTİ'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre emekli ikramiyesi konusundaki açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, kanun teklifinde yer alan Cumhurbaşkanı ve emekli Cumhurbaşkanı maaşlarına ilişkin düzenlemeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:





"Pandemiyle beraber çok uzun dönem eski cumhurbaşkanlarımızın maaşı ve emeklilik hakları bir ödenekle karşılanıyor. Biz bunu değiştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın maaşını 3055 sayılı Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yolluklarıyla Temsil Ödenekleri Hakkındaki Kanun’a taşıyoruz. Bundan sonra ödenek içerisinde, maalesef muhalefetin sakız gibi bunu çok istismar ettiği alandı, artık bakanların, cumhurbaşkanı yardımcılarının ve milletvekillerinin maaşı nasıl hesaplanıyorsa onun emeklilik haklarıyla beraber... Çünkü şu anda maaşı Cumhurbaşkanımız alıyor ama eski cumhurbaşkanlarımız da var. Onların da özlük hakları ve maaşları bu katsayı üzerinden hesaplanıyordu. Şu anda çok düşük bir hale gelmişti. Dolayısıyla cumhurbaşkanı maaşının da bakanlarımızın, cumhurbaşkanı yardımcılarımızın ve milletvekillerimizin maaş hesaplaması kategorisine getiriyoruz. Böyle bir düzenlemeyle de beraber eski uygulamayı da düzeltmiş ve mağduriyetleri ortadan kaldırmış olacağız."





ERDOĞAN'IN 2025 YILINDA MAAŞI NE KADAR?

Öte yandan TBMM’ye sunulan Cumhurbaşkanlığı’na ait 2025 yılı bütçe teklifine göre, 2025 yılı için Cumhurbaşkanı ödeneği yüzde 30 artırılarak 2 milyon 856 bin olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı da 2025 yılı için 183 bin liradan 238 bin liraya çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanlığı’nın temsil ve tanıtma giderleri için ise 255 milyon TL ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’na ise 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı.