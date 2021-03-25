Samanyolu Haber /Politika / "Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş olacak" iddiasına cevap geldi /25 Mart 2021 21:58

"Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş olacak" iddiasına cevap geldi

Sosyal medya üzerinden düşünce kuruluşu Chatham House'a dayandırılarak Mansur Yavaş'ın 2023 yılında Cumhurbaşkanı olabileceği yönündeki iddiaya Yavaş'tan cevap geldi. Yavaş, "Paylaşımı silmenizi rica ediyorum." ifadesini kullandı.

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Mansur Yavaş, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan, "İngiltere'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un 2023 öngörüsü: Türkiye Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Mansur Yavaş oturacak" iddiasına cevap verdi. 

"Chatham House'un böyle bir açıklaması olmamıştır... Bizim tek derdimiz, görev süremizin son dakikasına kadar Ankaralıya en iyi şekilde hizmet etmek" diyen Yavaş, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Görevimizin bilinciyle, ilkelerimizden şaşmadan vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz."


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