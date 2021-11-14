'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davasında dikkat çeken ayrıntı

'ONUR VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDİLMİŞ'





İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Hacer Ankut (Efe)’ye “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlaması yöneltildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Bakırköy 10’nuncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.HKP avukatları, 18 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, eski AKP milletvekili ve eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlaması ile 2001 yılında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı ve lise diplomasının sahte olduğunu ortaya çıkarmıştı.HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe) yazılarında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasız olduğunu iddia etmiş ve Hamza Yerlikaya’yı diploma sahtekârlığı yaptığı gerekçesiyle eleştirmişti. HKP Genel Başkanı, 09 Mayıs 2020’de, “Diploman yok Cumhurbaşkanı iddian da aldatmacadan ibarettir”, 14 Haziran 2020’de, “Koltuk ve küp için işlemeyecekleri suç yoktur”, 15 Haziran 2020’de “Sahte diploma mücrimleri” başlıklı yazılarını kaleme almıştı.Savcılığın düzenlediği iddianamede, Hacer Ankut (Efe)’ye eşi HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut (Efe)’nin yazılarını sosyal medyada paylaştığı için soruşturma açıldığı ortaya çıktı.İddianamede, Hacer Ankut (Efe) hakkında soruşturma başlatılması için 27 Eylül’de Adalet Bakanlığı’ndan izin alındığı belirtildi. İddianamede, Hacer Ankut (Efe)’in, “İnternet yolu ile aleni bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın şeref, onur ve saygınlığını rencide ettiği” iddia edildi.Hacer Ankut (Efe)’nin Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddia edilen iddianame, Bakırköy 10’nuncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken ilk duruşma 1 Şubat 2022 tarihinde görülecek.