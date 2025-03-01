Cumhurbaşkanı’ndan önemli ülkelerde büyükelçilik değişikliği





KKTC BÜYÜKELÇİSİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Karara göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekilirken onun yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri atandı.Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Laos Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen atandı.Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze çekildi.Aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü Türkiye Daimi Temsilcili görevine Hakan Çakıl'ın atandığı açıklandı.