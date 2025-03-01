Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanı’ndan önemli ülkelerde büyükelçilik değişikliği /01 Mart 2025 00:36

Cumhurbaşkanı’ndan önemli ülkelerde büyükelçilik değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze alındı, KKTC Büyükelçiliği'ne Ali Murat Başçeri atandı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

KKTC BÜYÜKELÇİSİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Karara göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekilirken onun yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri atandı.

Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Laos Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen atandı.

Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze çekildi.

Aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü Türkiye Daimi Temsilcili görevine Hakan Çakıl'ın atandığı açıklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhurbaşkanı’ndan önemli ülkelerde büyükelçilik... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:47:38