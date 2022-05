Cumhurbaşkanı taraftarları eylem düzenledi: Muhalefet partileri kapatılsın

Tunus’ta siyasi kriz ve ulusal diyalog çağrısı





Göstericiler, Said’in muhalefet partilerinin ‘tek adam rejiminin’ önünü açacağı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirdiği yeni anayasa yazma girişimine destek verdi.Muhalefeti “yozlaşmakla” suçlayan göstericiler, “hain” olarak niteledikleri muhalefet partilerinin kapatılmasını ve liderlerinin cezalandırılmasını isteyen sloganlar attı.Pazar günkü gösterinin düzenleyicilerinden Ahmed Hammami, “Bizim mesajımız açık. Biz Said’in yozlaşan parti liderlerini tutuklamasını istiyoruz.” dedi.Geçen yıl ülke yönetiminde bütün yetkileri kendisinde toplayan ve parlamentoyu fesheden Said, ülkeyi kararnamelerle yöneteceğini açıklamıştı.Yeni bir anayasa yazılması için komite kuran Said, bunun için yaz aylarında referanduma gitme vaadinde bulunmuştu.Son aylarda yetkilerini artıran Said, bağımsız yargı ve seçim konseyinin yetkilerini de kendisine bağlamıştı.Said, yolsuzluklar yüzünden ekonomik durgunluk yaşayan ve siyaseti felce uğrayan ülkeyi kurtarma adına bu girişimlerde bulduğu görüşünü dile getiriyor.Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür “istisnai durum” oluşmasına yol açtı.Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022’de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını “darbe” olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.Tunus Cumhurbaşkanı Said, dün yaptığı açıklamada referandum sürecinde ulusal diyalog hakkında bir kararın yakında açıklanacağını duyurmuştu.