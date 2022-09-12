Cumhurbaşkanı Vucic'ten 'Sırbistan'ın AB kararı' açıklaması

Daha çok Rusya yanlısı tavırlarıyla bilinen Sırbistan'ın cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, AB üyeliği konusunda bugün ülkede bir referandum yapılması halinde, Sırpların "aleyhte oy kullanacağını" öne sürdü.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın, AB üyeliği konusunda bugün ülkede bir referandum yapılması halinde, Sırpların "aleyhte oy kullanacağını" öne sürdü.Vucic, bunun nedeninin, "Batı'nın, Kosova ve Ukrayna'ya yönelik çifte standardından kaynaklandığını" savundu."Şimdi AB'ye katılım için bir referandum olsa Sırbistan vatandaşları hayır derdi. Umarım, önümüzdeki aylarda ve yıllarda bunu değiştirebiliriz. Sırbistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda, bunu görmezden geldiler ve Sırbistan'daki insanlar bu iki yüzlülüğü kabul edemezler."