Samanyolu Haber /Politika / Cumhurbaşkanı yardımcılığı iddiası: Meral Akşener cephesinden açıklama geldi /23 Ocak 2025 20:03

Cumhurbaşkanı yardımcılığı iddiası: Meral Akşener cephesinden açıklama geldi

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kabinede yer alacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti. Akşener'in danışmanı o iddialara yanıt verdi.

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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edildi.

Söz konusu iddia kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Akşener cephesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

'AKTİF SİYASETİ BIRAKTI'

Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener'in danışmanı, Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını ve iddianın yalan olduğunu ifade etti.

Danışmanı, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı" şeklinde konuştu.

Ayrıca Akşener'in danışmanı, geleceğe dair herhangi bir siyasi planlamalarının da olmadığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Beştepe'de görüşmesi tepkilere neden olurken İYİ Parti içerisinden de görüşmeye dair eleştiriler öne çıkmıştı.
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