Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomistleri eleştirdi: Kötü derseniz kötü olur

• Başından itibaren geçici bir tedbir olarak öngörülen Kur Korumalı Mevduat (KKM) miktarı 2023 yılı ağustos ayındaki 126 milyar dolar seviyesinden 15 Ağustos 2025 itibarıyla 10,8 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Nitekim, bu süreçte Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması önce kademeli olarak, geçen hafta itibarıyla ise yeni hesap açılması ve hesapların yenilenmesi uygulamasına son verilerek sonlandırılmıştır.





• Orta Vadeli Program hazırlıklarımız da bu kazanımların üzerine inşa edilmektedir. 2025 sonunda Merkez Bankası’nın tahmin aralığında, yüzde 20’li rakamlarda bir enflasyon bekliyoruz. 2026’da yüzde 10’lu, izleyen yılda tek haneyi hedefliyoruz.





İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Ağustos 2025 Meclis Toplantısı, “Sanayimizin Sorunlarına Yeni Nesil Bir Bakış Açısıyla Çözüm Arayışı” gündemiyle gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz de toplantıda ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz konuşmasında ekonomi yönetimini eleştiren ekonomistlere sert çıktı. Kötümser dediği yorumları eleştirdi.Yılmaz’ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde:• Jeopolitik gerilimler, enerji maliyetleri ve yeni ticaret politikaları küresel büyümeyi baskılamaktadır. Ancak bu zor koşullara rağmen, Türkiye ekonomisi yoluna kararlılıkla devam etmektedir.• Ana ticaret ortağımız olan Avrupa başta olmak üzere düşük büyüme ve zayıf dış talep koşullarına rağmen, 2025 yılı temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 269,4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır.• Yine, turizmden elde edilen gelir tarihi yüksek seviyesine çıkmış olup, 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 63 milyar dolara ulaşmıştır.• 2025 yılı haziran ayında yıllık cari işlemler açığı 18,9 milyar dolar gerçekleşmiştir. 2025 yılında cari işlemler açığımızın milli gelire oranının yüzde 2 olan OVP tahminimizin altında, yüzde 1,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.• Enflasyonla mücadelede de kararlı bir şekilde yol alıyoruz. Yıllık enflasyon 2024 Mayıs’ında yüzde 75,5 seviyesindeydi; 42 puana ulaşan, 14 aylık kesintisiz düşüşle Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 33,5’e gerilemiştir. Üretici fiyatları enflasyonu da aynı dönemde yüzde 57,7’den yüzde 24,2’ye düşmüştür.• Enflasyon beklentilerinde iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcıları 12 ay sonrası beklentisi ise yüzde 22,8. Reel sektör ve hanehalkı resmi tahminlerin uzağında ama düşüş eğiliminde.• Fiyat istikrarına doğru ilerlediğimiz bu süreçte, yapısal reformları hızlandırarak katma değerli üretimi desteklemeye, verimliliği artırarak vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz.• Sosyal bilimlerde ‘kendini gerçekleştiren kehanet’ diye bir kavram var. Herkes kötümser senaryo üretirse kötü şeyler olur. Olmayacaksa bile olur. Beklentiler önemli. Sosyal medyanın burada çok ciddi etkide bulunduğuna inanıyorum. Sosyal medyada isminin önüne ekonomist sıfatı koyan birçok insan sabah akşam karamsarlık yayma peşinde.• Eleştiriye sonuna kadar saygılıyız. Ama bir insan sabah akşam bir tek olumlu şey görmeden tüm gelişmeleri karalamaya çalışıyorsa orada ya bir ideolojik saplantıdan ya da farklı bir etki oluşturma çabasından bahsedebilirsiniz. Bunu iktisat bilimiyle izah etmek mümkün değil. Kaynağı belli olmayan veya farklı güç odaklarınca kullanılan bir takım terör yapılarıyla da irtibatlı karamsarlık oluşturma.Kurumlara güveni zedeleme, toplumsal umudu zayıflatma çabası olduğunu görüyoruz. Bizi karamsarlığa sevk etmeye çalışanlara güçlü cevap vermemiz lazım. Sosyal medyada oluşturulmaya çalıştıkları havaya kapılmamak lazım.