Cumhurbaşkanının ödeneği yüzde 20 artıyor

Yüksek enflasyon ve yine yüksek şekilde seyreden döviz kurları karşısında TL değer kaybetmeye devam ederken, ek bütçe için AKP cephesinden Meclis'e yeni bir teklif sunulduğu aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ek bütçe teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ek bütçe teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖDENEĞİNDE YÜZDE 20,2 ARTIŞ





GELİRLER ALINAN VERGİLERDEN









En son 1995 ve 2001 krizlerinde ek bütçe çıkarılmıştı.

Kanun teklifi ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "personel giderleri" ve "Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak.Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.Bütçeye aktarılan kaynaklar ise vergi üzerinden oldu. Ek bütçe kaynağının bir trilyon 83 milyar 597 bin 525 Türk Lirası vergi gelirlerinden, 36 milyar 522 milyon 40 bin TL Türk Lirası teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 116 milyar 889 milyon 24 bin Türk Lirası diğer gelirler, bir milyar 702 milyon 700 bin Türk Lirası sermaye gelirlerinden sağlanacak.