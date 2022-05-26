'Cumhurbaşkanının sertçe eleştirilmesi doğal, tahammül gösterin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılanıp beraat ettiği davanın gerekçeli kararı açıklandı.





Davaya bakan 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı iddia edilen "Orduya kumpas kurmak," "Tefecilerin önünde diz çökmek" ve "Katarlılardan emir almak" suçlamalarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kaydetti.





Mahkeme 16 Mart 2022 günü 'yapılan duruşmada Erdoğan'ın açtığı davanın reddine karar vermiş ve 500 bin TL tutarındaki tazminat talebini reddetmişti. Yargıç gerekçeli kararında "Cumhurbaşkanının kendisine yönelik şiddetli siyasi eleştiri içeren ifadelere karşı aynı durumda olmayan kimselerden daha yüksek seviyede tahammül göstermesi gerektiğini" kaydetti.





Kararda "Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması"nın Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağını düzenleyen Anayasa'nın 13. maddesi ve "Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin kötüye kullanılamayacağını" içeren 14. maddesi vurgulandı.



