Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına itiraz etti /09 Eylül 2020 10:28

Cumhurbaşkanlığı, Ayasofya'nın ibadete açılması kararına itiraz etti

Danıştay’ın Ayasofya’nın müze olma kararını iptal ettiği kararına karşı Cumhurbaşkanlığı'nın temyiz yoluna başvurduğu ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı, Danıştay’ın Ayasofya’nın müze olma kararını iptal ettiği kararına karşı temyize başvurdu.

Danıştay 10'uncu Dairesi, 10 Temmuz'da yayımladığı kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti.


Bu kararın ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamıştı.

Ayasofya'da 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınmıştı.

Jurnal Türkiye'nin haberine göre davada, 'davalı' sıfatıyla bulunan Cumhurbaşkanlığı’nın Ağustos ayında Ayasofya’nın tekrar müze olması için bu karara itiraz ederek temyiz yoluna başvurduğu ortaya çıktı.

Habere göre, Uyap sistemi üzerinden yapılan herkese açık bir şekilde yapılabilen sorgulamada “Dosyanın Son Aşaması” bölümündeki dosyanın, 19 Ağustos tarihinden itibaren tetkik hakimi tarafından ilk inceleme yapılmak üzere sıraya alındığı görülüyor.


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