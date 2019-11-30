



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştirildi. Bütçeler üzerinde söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin topyekûn yetkiyi bir kişiye bağladığını öne süren Şener, bunun “sağlıklı bir yapı olmadığını” söyledi. Tek kişiye bağlı devlet erkinin yürütülmesinde her zaman problemler olacağını belirten Şener, “Artık yürütme denetlenemez hale gelmiştir. Bu Meclisin hükümeti denetleme yetkisi yok. Bu kadar yetkiyi akıllıya verirseniz delirtirsiniz. Bu kadar yetki evliyaya bile verilmez” ifadelerini kullandı.





Hızlı, ama yanlış kararlar alınıyor





İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üzerinden geçen sürede Cumhurbaşkanı kararnamelerindeki sınırın açık ve net olmadığının görüldüğünü savundu. “Samimî duygum şudur: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı ve tıkanmaya da mahkum.” diyen Yılmaz, “Bu sistemin özü, esası, geçmişte parlamenter sistemde yaşanan sıkıntılardan dolayı hızlı karar alınamamasıydı. Şimdi gerçekten hızlı karar alınıyor, ama yanlış kararlar alınıyor” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, “Biz herhangi bir değişiklik yapmasak da bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendi kendini sonlandıracak. Ancak bu sonlanmanın maliyeti erken olmazsa çok yüksek olacak” dedi.