Samanyolu Haber /Gündem / ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı'' /30 Kasım 2019 12:26

''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı''

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı ve tıkanmaya da mahkûm” dedi.

SHABER3.COM


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştirildi. Bütçeler üzerinde söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin eleştirilerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin topyekûn yetkiyi bir kişiye bağladığını öne süren Şener, bunun “sağlıklı bir yapı olmadığını” söyledi. Tek kişiye bağlı devlet erkinin yürütülmesinde her zaman problemler olacağını belirten Şener, “Artık yürütme denetlenemez hale gelmiştir. Bu Meclisin hükümeti denetleme yetkisi yok. Bu kadar yetkiyi akıllıya verirseniz delirtirsiniz. Bu kadar yetki evliyaya bile verilmez” ifadelerini kullandı.

Hızlı, ama yanlış kararlar alınıyor

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin üzerinden geçen sürede Cumhurbaşkanı kararnamelerindeki sınırın açık ve net olmadığının görüldüğünü savundu. “Samimî duygum şudur: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı ve tıkanmaya da mahkum.” diyen Yılmaz, “Bu sistemin özü, esası, geçmişte parlamenter sistemde yaşanan sıkıntılardan dolayı hızlı karar alınamamasıydı. Şimdi gerçekten hızlı karar alınıyor, ama yanlış kararlar alınıyor” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz, “Biz herhangi bir değişiklik yapmasak da bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendi kendini sonlandıracak. Ancak bu sonlanmanın maliyeti erken olmazsa çok yüksek olacak” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tıkandı'' Sonraki Haber >>

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

Sen önce beyin ölümünü kontrol ettir!

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

'Kuruyemişçinin önünden bakarak geçiyorum'

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Merkel sahneye çıkarken sendeledi

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Hande Fırat canlı yayında fenalaştı!

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret

Kırık Tebeşir Platformu'ndan anlamlı ziyaret
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:27:47