Samanyolu Haber /Politika / Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıkladı /01 Nisan 2021 22:31

Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıkladı

Erken seçim iddialarının gündeme taşındığı günlerde Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, katıldığı bir TV programında Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

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Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu. Avşar, ''500 bin imzayla Cumhurbaşkanı aday adayıyım'' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir" ifadelerine rağmen kulislerde erken seçim konuşulmaya devam ediyor.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

''500 BİN İMZAYLA ADAYIM''

Avşar, ''En az yüzde 1 imzayla, 500 bin imzayla herhangi bir çatının değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aday adayıyım'' ifadelerini kullandı.
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