Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı /28 Aralık 2024 10:23

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırılarak yerine kurulan İdari İşler Başkanlığı 6 yıl sonra kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın adı yeniden "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" olarak değiştirildi.

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"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ikinci kısmının başlığı "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" olarak değiştirildi.

Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılacak. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılmış kabul edilecek.

1, 2 ve 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan "İdari İşler Başkanı" ifadeleri "Genel Sekreter", "İdari İşler Başkanlığı" ifadeleri ise "Genel Sekreterliği" oldu.

6 YIL SONRA GERİ DÖNÜLDÜ

İdari İşler Başkanlığı, 2018 seçimlerinin ardından kurulmuştu. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kaldırılmış, yerine İdari İşler Başkanlığı kurulmuştu. Bugün yayımlanan kararnameyle, 28 Aralık gece yarısından itibaren Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne 6 yıl sonra geri dönülmüş oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki "en yüksek devlet memuru" sıfatını İdari İşler Başkanlığı görevini ilk olarak, şu an Anayasa Mahkemesi üyesi olan Metin Kıratlı yürütmüştü. Mevcut İdari İşler Başkanı ise Kıratlı’nın yerine getirilen Hakkı Suzmaz'dı.
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