Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı’ndan AKP’li trolleri şoke eden ‘Lozan Antlaşması’ açıklaması /25 Nisan 2022 11:37

Cumhurbaşkanlığı’ndan AKP’li trolleri şoke eden ‘Lozan Antlaşması’ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) Lozan Barış Antlaşması’nda gizli madde olup olmadığı sorusu yöneltildi. Cimer’den “Gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır” yanıtı geldi.

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CİMER’e, Lozan Barış Antlaşması’nda gizli madde olup olmadığı sorusu yöneltildi. Bahtiyar Süha Keskin isimli kişinin Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin maden çıkarmasına engel olan bir madde olup olmadığına ilişkin sorusuna CİMER Hukuk Müşavirliği’nden şu yanıt verildi:

“Sayın Bahtiyar Süha T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CIMER)’ ne 20.03.2022 tarihinde yapmış olduğunuz 2201301208 sayılı başvurunuz incelenmiştir. Lozan Barış Andlaşmasında gizli maddeler bulunmamakta olup, maden çıkartmamıza engel teşkil eden herhangi bir madde yer almamaktadır. Lozan Barış Anlaşması metnine Bakanlığımızın internet sitesinde bulunan Kaynaklar / Kurucu Andlaşmalar linkinden ulaşılabildiği hususunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.”


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