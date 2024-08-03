Samanyolu Haber /Politika / 'Cumhurbaşkanlığı' paylaşımı gündem olmuştu: İmamoğlu'ndan CHP'li başkana tepki /03 Ağustos 2024 15:59

'Cumhurbaşkanlığı' paylaşımı gündem olmuştu: İmamoğlu'ndan CHP'li başkana tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in gündem olan sosyal medya paylaşımına "Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Zerre kadar kıymeti yok. Beni rahatsız etmiştir" sözleriyle tepki gösterdi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün "CHP'li belediyelerin SGK borçları" tartışmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in kendisi hakkındaki paylaşımını yorumladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili söylentilere de değinerek şöyle konuştu:

"Bütün belediye başkanı kardeşlerimin beldelerinde sorunların çözümlerine odaklanmasını istiyorum. Bizim derdimiz 4 yıl sonraki seçimin aktörlerini belirlemek değildir. Bu yapılan paylaşımların benim zihnimde zerre kadar kıymeti yoktur. Varsa bir kısım duyguları, o duyguları unutsunlar şimdilik. Beni rahatsız etmiştir."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Cumhurbaşkanlığı' paylaşımı gündem olmuştu: İmamoğlu'ndan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:41:42