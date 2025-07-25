Cumhurbaşkanlığı seçimine Rus kara propagandası gölgesi düştü

NewsGuard tarafından yapılan araştırmaya göre, “Matruşka” adı verilen sofistike bir propaganda ağı, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu hakkında gerçek dışı iddialar yayıyor. Bunlar arasında, Sandu’nun zimmetine 24 milyon dolar geçirdiği, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve gizli bir ilişkisi bulunduğu gibi asılsız haberler yer alıyor. İddialar, sahte BBC ve Bellingcat videoları aracılığıyla yayıldı.



Sadece son üç ayda Moldova hakkında 39 sahte hikâye üretildi. Geçtiğimiz yıl bu sayı sıfırdı. Uzmanlar, bu ani artışın, Eylül 2025’te yapılacak seçimler öncesinde kamuoyunu etkilemeye yönelik organize bir girişim olduğunu belirtiyor.



Dezenformasyon içerikleri, BBC, Economist ve Euronews gibi medya devlerinin görünümünü taklit eden sahte videolarla yayılıyor. Bazı videolar, Amerikan Psikoloji Derneği gibi kuruluşların logolarını kullanarak inandırıcılığı artırmayı hedefliyor.



NewsGuard ayrıca, yapay zekâ tabanlı sohbet robotu ChatGPT'nin bu sahte haberleri bazen kaynak gösterdiğini ortaya koydu. Örneğin, “ölü seçmenler” üzerinden yapılan hile iddiaları, sahte BBC videolarına ve Kremlin yanlısı Telegram kanallarına dayanıyor.



Moskova merkezli Pravda etki ağı da dezenformasyonun yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Çok dilli servisleriyle hem Moldova içinde hem de yurtdışındaki kitlelere ulaşmaya çalışıyor.



Moldova, Doğu ve Batı Avrupa arasında sıkışmış jeopolitik konumu nedeniyle uzun süredir Rusya yanlısı propagandanın hedefinde. AB üyeliğine aday olan ülke, bu tür psikolojik operasyonlarla Batı yöneliminden caydırılmak isteniyor.