Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş ne kadar oy alıyor?





Resmi verilere güvensizlik CHP ve İYİ Parti seçmeninde yüzde 100’e yakın. Kurum martta yıllık resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Rakam bağımsız araştırma kurumlarınca ise yüzde 150’ye yakın olarak hesaplanmıştı.





Ankette, ”Gelecekte yapılacak CB seçiminin 1. Turunda seçime Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Demirtaş katılırsa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.Ankete katılanların yüzde 40.1 Tayyip Erdoğan derken, yüzde 30.2 Kemal Kılıçdaroğlu ve yüzde 15. 2 Selahattin Demirtaş cevabını verdi.AKP seçmeninin yüzde 97’si Erdoğan’ı tercih ederken, CHP’lilerin yüzde 80,2’si Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtti. İYİ Partililerin yüzde 60,3’ünün tercihi Kılıçdaroğlu oldu. Hem CHP hem de İYİ Partililerin yaklaşık 10’luk kısmı Demirtaş’ı tercih etti.Seçmene aynı ankette ayrıca TÜİK’in martta açıkladığı resmi enflasyona inanıp inanmadıkları soruldu. Sadece yüzde 22,5 “İnanıyorum” derken yüzde 72,9 “İnanmıyorum, daha fazla” dedi.AKP seçmeninin yüzde 58,1’i ‘inandığını’, yüzde 32,6’sı oranın ‘daha fazla’ olduğunu söyledi. Yüzde 50,6’yla MHP seçmeninin yarısı ‘inanmadığını’ söylerken yüzde 46,2 “İnanıyorum” dedi.