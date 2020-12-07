Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni logosu çalıntı çıktı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni binası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeni bina ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın logosu da değiştirildi. Yeni logoyla ilgili CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bir iddiayı gündeme getirdi.





Logonun çalıntı olup olmadığı iddiasını Meclis gündemine taşıyan Sertel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni logosunun, Paris’te 1983 yılından bu yana faaliyet gösteren ve Fransa Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir ostepati kurumu olan "Conservatoire Supérieur d’Ostéopathie-CSO Paris"in logosu ile bire bir aynı olduğunu söyledi.





'Bire bir çalmışlar'





Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yeni logosu ile ilgili sosyal medya hesabından bir görsel paylaşan Sertel, "Bu Fransızlar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın logosunu bile bire bir çalmışlar. Bizi her açıdan kıskanıyorlar. Bizi çekemiyorlar" diye yazdı.





Konuyla ilgili ayrıca bir açıklama yapan CHP'li Sertel, logonun nasıl ve ne şekilde belirlendiği ve ödenen ücret konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini söyledi. Sertel, “Bu bir tesadüfse çok büyük tesadüf! Ama değilse ve çalıntı ise de çok büyük bir ayıp. 194 yıllık bir kurumu ve ülkemizi bu şekilde rezil etmeye kimsenin hakkı yok. Logoyla ilgili 70’li yıllardan esinlendik deniliyor ancak nereden esinlendikleri çok açık belli” diye konuştu.





'Yetmişli yılların esintilerine yer verildi'





Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni logo ile ilgili olarak, “Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı en köklü sanat kurumlarından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni logosunda yetmişli yılların esintilerine yer verildi. O yıllarda tasarlanarak günümüze ulaşan eski CSO logosunun çağrışımına bir saygı duruşu amacı taşıyan yeni form arayışı, somut bir enstrümanın şekilsel varlığından ziyade bütüncül bir dizini ifade etme yöntemini öne çıkardı” ifadelerini kullanmıştı.