Samanyolu Haber /Politika / Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı /07 Temmuz 2020 22:17

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı

Koronavirüs salgını sonrasında yaptığı değerlendirmelerle daha çok tanınmaya başlanan Dr. Serdar Savaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

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Koronavirüs salgını ardından katıldığı naklen yayınlarda dikkat çeken Dr. Serdar Savaş bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Youtube kanalında yaptığı naklen yayında adaylığını açıklayan Dr. Serdar Savaş, partiler üstü bir hareket olduklarını belirterek "Biz Hz. Muhammed'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığını yapacağız. Halkımızdan başka kimseye güvenmeyeceğiz" dedi.

Hareketin cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen Savaş, "Daha iyi bir aday çıkana kadar bu hareketin Cumhurbaşkanı adayı benim" dedi.

Dr. Savaş, adaylığını açıkladığı yayına davet ederken, yaptığı açıklamada, “Her birimiz bir Gandalf olacağız” diyerek dikkat çekmişti.
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