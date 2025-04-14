Samanyolu Haber /Dünya / Cumhurbaşkanlığından azledilen Yoon mahkemede: İdam cezası da alabilir! /14 Nisan 2025 11:26

Cumhurbaşkanlığından azledilen Yoon mahkemede: İdam cezası da alabilir!

Güney Kore’de, sıkıyönetim ilanının ardından görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "ayaklanma çıkarmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasına çıktı.

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Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada Yoon, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Mahkeme salonunda görüntü ve fotoğraf alınmasına ise yasal düzenlemeler gereği izin verilmedi.

Güney Kore anayasasına göre, “ayaklanma çıkarmak” suçundan yargılananlar, ömür boyu hapis ya da idam cezası alabiliyor.

YOON AZLEDİLMİŞTİ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 3 Aralık 2024’te, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, “muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak bu karar, meclis tarafından yapılan oylamayla geri çekilmiş ve Bakanlar Kurulunun onayıyla yürürlükten kaldırılmıştı.

14 Aralık 2024’te Ulusal Meclis, Yoon’un görevden azli yönünde oylama yaparak süreci başlatmıştı. Anayasa Mahkemesi ise 4 Nisan’da aldığı kararla meclisin talebini onaylamış ve Yoon’un görevine son verilmesine hükmetmişti.
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