Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı'ndan İmamoğlu'na tebrik /26 Haziran 2020 22:05

Cumhurbaşkanlığı'ndan İmamoğlu'na tebrik

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açık artırma ile satışa çıkartılan Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek olan tabloyu satın alması sonrasında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca İmamoğlu'na tebrik mesajı geldi.

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Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek 770 bin sterline (6.5 milyon TL) satıldı. Fatih Sultan Mehmet portresini İBB satın aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih portresini satın aldık. Portre evine dönüyor" diye belirtti.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" diye belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İmamoğlu’nu tebrik etti.

Karaca paylaşımında, “Siyasette yanlışları söylemek kadar doğruları da tebrik etmek gerekir. Venedikli ressam Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet portresini satın alan İBB yönetimini tebrik ederim. Göreve Geldikleri günden beri yaptıkları en doğru iş. Bu resmi işadamı olarak almayı çok isterdim” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:


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