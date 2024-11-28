Cumhur'da bir hafta arayla iki istifa: Önce MHP ardından AKP'li başkan görevi bıraktı

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Cumhur İttifakı bileşenleri AKP ve MHP'nin Muğla'daki il başkanları 9 gün arayla istifalarını verdi.



AKP Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akça, "AKP de 'görev değil gönül esastır' şiarını bugüne kadar özümsemiş ve yerine getirmiş birisiyim. Benden sonra il başkanı olacak arkadaşımın ve yönetiminin de bu bayrağı daha yukarı taşıyacağına inanıyorum" dedi.



Muğla'da ilçe kongrelerini 30 Kasım'da tamamlayacak olan AKP'de İl Başkanı’nın kim olacağı, mevcut başkan Gültekin Akça'nın devam edip etmeyeceği merakla beklenirken; dün akşam saatlerinde Akça'nın istifasının istendiği öğrenildi.



Akça, bugün İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek görevinden istifa ettiğini açıkladı. Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililer de yer aldı.



Akça, konuşmasında şunları ifade etti:



"Kurucusu olmakla her zaman gurur duyduğum, AKP Muğla İl Teşkilatı’nda 2001-2007 yılları arasında il başkan yardımcılığı, 2007-2011 yılları arasında il başkanlığı görevinde bulundum. 2014-2018 yılları arasında Menteşe Belediye Meclis üyeliği ve Büyükşehir Grup Başkanvekilliği yaptım. 2019 yılında Menteşe Belediye Başkan adayı oldum. 2021 yılından 2023 yılına kadar il başkan yardımcılığı ve 2023 mart ayından bugüne kadar da il başkanı olarak görev yaptım.



İl başkanı olarak görev yaptığım süreler içerisinde 2 genel ve 2 yerel seçim geçirdim. Özellikle Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı olan 2023 seçimlerinde il başkanı olarak görev yapmam benim açımdan son derece kıymetliydi. Partimiz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeni bir değişim ve yenilenme sürecine girmiştir. 8. Olağan Kongre takvimi dahilinde Muğlamızda da 12 ilçemizde kongrelerimiz tamamladık. Bazı İlçelerimizde ilçe başkanlarımız yenilenirken bazıların da ise yönetimlerinde değişiklikler yapıldı.



Fethiye ilçemizin de kongresinin tamamlanmasından hemen sonra da aralık ayı içeresinde il kongremizi yapacağız. Şahsım olarak yapılacak olan il kongresinde aday olmayacağım. Bu nedenle de kongreye aday olacak arkadaşımızın hazırlıklarını yapabilmesi bağlamında bugün itibarı ile il başkanlığı görevimden ayrılıyorum. ‘AKP de görev değil gönül esastır’ şiarını bugüne kadar özümsemiş ve yerine getirmiş birisiyim. Benden sonra il başkanı olacak arkadaşımın ve yönetiminin de bu bayrağı daha yukarı taşıyacağına inanıyorum. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum."







MHP'Lİ BAŞKAN 18 KASIM'DA İSTİFA ETMİŞTİ



MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, görevinden istifa etmişti.



MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini açıkladı. Akarfırat, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:



"Mensubu bulunmaktan şeref ve gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisinde bugüne kadar; MHP Belediye meclis üyeliği, MHP Marmaris, Ula İlçe Başkanlığı, MHP Teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcılığı, MHP MYK üyeliği, ve 14.10.2023 tarihinde gerçekleşen 14. Olağan Kongre ile layık görüldüğüm MHP Muğla İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yürüttüm. Türkiye Cumhuriyetinin bekasından başka hiçbir düşüncesi olmayan; 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen liderim, Genel Başkanım Sayın Dr. Devlet Bahçeli ile yol arkadaşlığı yapmanın gururu ve onuruyla, halihazırda sürdürmekte olduğum Muğla İl Başkanlığı görevimden affımı isteyerek, sağlık sebeplerimden siyasi yaşamıma ara vermek zorunda kaldığımı ve bir müddet müsaade istediğimi çok kıymetli Teşkilat Başkanıma ve davamızın lideri Sayın Genel Başkanıma iletmiş bulunmaktayım.



Lidere sadakatimiz ve siyasi mücadelemiz asla bitmeyecektir. Teşkilatımızın emrinde yeni aldığımız bu karar ile 'Her son yeni bir başlangıç' diyerek; 55 yıldır milli ve manevi değerlerin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olan partim için görev yaptığım süre içerisinde; birlik ve dayanışma içinde yol yürüdüğüm il yönetim kurulu üyelerim, ilçe başkanlarım, kaçep il başkanım, il ocak başkanım ile tüm dava ve yol arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizim hakkımız varsa binlerce kez helal olsun. Bu yolda istemeyerek de olsa kırdığımız üzdüğümüz tüm dostlardan özrü bir borç biliyoruz."

