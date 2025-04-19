Samanyolu Haber /Politika / Cumhur'da 'İmamoğlu' rahatsızlığı /19 Nisan 2025 09:10

Cumhur'da 'İmamoğlu' rahatsızlığı

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna dair “Yargı süreci ivedilikle tamamlanmalı” sözleri gündemdeki yerini koruyor... İmamoğlu açıklamayı ‘önemli’ buldu, MHP'nin ise süreçten rahatsız olduğu iddia edildi. Bahçeli’nin çıkışının AKP’ye de bir uyarı niteliği taşıdığı öne sürülüyor.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuyla ilgili 14 Nisan’da yaptığı yazılı açıklamada “Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beraatı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir” dedi.

Bahçeli’nin bu açıklaması dikkat çekerken, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, söz konusu çıkışı önemli bulduğunu ifade etti.

Cumhuriyet’in haberine göre, söz konusu gelişmeler, MHP’den de farklı yorumlar gelmesine neden oldu.

MHP kanadından yapılan yorumlarda Cumhur İttifakı’nda bir görüş ayrılığı olmadığı yalnızca yargı sürecinin hızlandırılması ve İmamoğlu’nun suçluluğunun bir an önce kanıtlanması gerektiği ifade edildi.

"HEM İKTİDARA HEM YARGIYA UYARI"

MHP cephesinin İmamoğlu sürecinden rahatsız olduğu öğrenildi.

Yargı sürecinin kısa tutulması gerektiğini vurgulayan MHP’li kaynaklar, sürecin ekonomiye verdiği zarara dikkat çekti.

Kaynaklar, “İmamoğlu operasyonu” ve “CHP’ye kayyum iddiaları” gibi haberlerin Türkiye’yi yeni bir krize sürükleyeceğini belirtiyor. Bazı kaynaklarsa Bahçeli’nin açıklamalarının hem yargıya hem iktidara uyarı niteliğinde olduğunu öne sürüyor.

Bahçeli’nin “sokakların ısınmasını tehlikeli bulduğunu” ancak AKP’nin bu gerçeği umursamadığını belirten kaynaklar, ülkenin istikrarı için davanın bir an önce sonuçlanması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan kaynaklar, söz konusu gelişmelerin İmralı sürecini aksatacağını ve bu süreçte DEM Parti’yi CHP’nin yanına iteceğini de belirtiyor.
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