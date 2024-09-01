Cumhurda 'teğmen' krizi: AKP’lileri kızdıran slogana MHP’den destek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenler, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak yemin etti. AKP'ye yakın isimlerden söz konusu videoya tepki gelirken MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise teğmenlere destek olan bir açıklama yaptı. Özdemir, "'Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır. Bu gençler, Türkiye’nin beka mücadelesinin savunucuları olduğu kadar küresel ülkülerimizin de şerefli üniforma altındaki geleceğidir. Kendilerine güvenimiz tam" değerlendirmesini yaptı.



Özdemir açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Büyük Türk Milleti’nin asil neferlerini ve nice kahramanları bağrından çıkarmış, ebediyete kadar da çıkarmaya devam edecektir. Onların görevi askerliğin namusunu ve Türk sancağının şanını korumak, ezanı dindirmemek, vatan nöbetinde icap ettiğinde seve seve hayatlarını inandıkları bu mübarek yolda feda etmektir." ifadesini kullandı.



"EBEDİ BAŞKOMUTANLARI ATATÜRK'TÜR"



Özdemir şunları kaydetti:



-Bu gençlerin ebedi Başkomutanları, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da milletimizden aldığı yetki ile bu kahraman ordunun ve yeminlerini şereflice ilan eden teğmenlerimizin Başkomutanıdır.



-Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır. Bu gençler, Türkiye’nin beka mücadelesinin savunucuları olduğu kadar küresel ülkülerimizin de şerefli üniforma altındaki geleceğidir. Kendilerine güvenimiz tam



-Ordumuzla milletimiz arasındaki sarsılmaz bağa halel gelmesine müsade edilmez. Bu sebeple hiç kimse farklı yollara ve algılara sebebiyet vermemelidir. Yeni mezun teğmenlerimizin yolu ve bahtı açık olsun. Cenabı Allah her birinin yar ve yardımcısı olsun.