Samanyolu Haber /Ekonomi / Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti! /11 Şubat 2025 18:49

Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti!

Altın fiyatları çifte rekorla haftaya başladı. Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti. 2003’te asgari ücretle her ay 2.5 adet cumhuriyet alınabilirken, son fiyatlamaların ardından asgari ücretle artık 1 adet cumhuriyet altını alınamıyor.

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Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor.

Cumhuriyet altını tarihinde ilk kez asgari ücreti geçti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları altın fiyatlarında hareketliliğe neden olurken altın fiyatları, yüzde 2’ye varan artış gösterdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre Cumhuriyet altını 22 bin 300 lirayı ilk kez test etti.

2003 yılında asgari ücret ile 2.5 cumhuriyet altını alabiliyordu.

Böylelikle ilk kez cumhuriyet altını asgari ücreti geçti.

GRAM ALTIN 10 GÜNDE YÜZDE 4,74 DEĞER KAZANDI

2025’te başlangıç değeri 2,994.70 TL olan gram altın, yılbaşından bu yana 384,2 lira artarak yüzde 12,83 oranında değer kazandı.

Şubat ayının ilk gününe göre hesaplandığında neredeyse 10 günde gram altın 152,94 TL artarak yüzde 4,74 değer kazandı.
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