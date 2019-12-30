Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama /30 Aralık 2019 12:01

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İşadamı Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşılıklı suç duyuruları hakkında savcılık açıklama yaptı. Aygün'ün mafya lideri Sedat Peker ile kol kola görüntüleri ortayı çıkmış ve bu görüntüler sosyal medyada infiale sebep olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aygün'ün ihraç edilmesi için harekete geçerken; Aygün, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile işadamı Sinan Aygün arasındaki "rüşvet" tartışmasına dair, "Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor." dedi.

SİNAN AYGÜN RÜŞVET İDDİASINI İSPAT EDEMEDİ

Aygün, Yavaş'ın kendisinden mühürlenen Togo isimli kuleler için 25 milyon TL rüşvet istediğini ve elinde görüntüler olduğunu iddia etmişti. Ancak Aygün daha sonra yaptığı açıklamada 25 milyon TL'nin okul için talep edildiğini belirtmişti. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (solda), Sinan Aygün'e ait Togo kulelerinde mahkemenin imara aykırı bölümler tespit ettiğini ve kararın gereğinin yapılacağını kaydetti. 

Yavaş ve ismi geçen iki kişi Aygün'ü "müfteri" olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 
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