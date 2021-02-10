Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün /10 Şubat 2021 13:44

Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çıkışı ile başlayan tartışmalara Ayasofya Camii'nde baş imamlık görevini ifa eden Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da müdahil oldu.

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Ayasofya Camii'nin başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın yeni anayasada laiklik ilkesinin yer almaması için çağrıda bulunurken, "Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün." dedi.

Boynukalın, şahsi Twitter hesabında, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün.” ifadelerini kullandı. Boynukalın mesajını "#AnayasadaİslamOlsun" etiketiyle bitirdi.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, daha önce de Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e yaptığı "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın." çağrısına destek vermişti.  
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